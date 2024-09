Simon Mignolet baalt na zure nederlaag en is niet opgezet met wat KAA Gent doet

Voor de tweede keer in een paar dagen tijd heeft Club Brugge een zware nederlaag geleden. Blauw-zwart ging stevig de boot in tegen KAA Gent.

Voor de rust had Club Brugge een paar keer kunnen scoren, maar trok toch met een 0-2 achter de rust in. Het enige schot tussen de palen van Gent ging binnen, een owngoal van Ordonez zorgde voor de 0-2. Meteen na de rust maakte Gandelman er zelfs 0-3 van.

Skov Olsen milderde meteen tot 1-3, Gandelman maakte er op het uur 1-4. Nilsson bracht nog even hoop met de 2-4, maar verder kwam Club niet meer. "Dit is een zure nederlaag", zei Simon Mignolet achteraf.

Gent rekt tijd, nieuwe nederlaag voor Club

"We spelen een goede wedstrijd, zeker de eerste 40 minuten. Dan komen we op achterstand, vooral die tweede was een domme tegengoal. Daarna wordt het een andere wedstrijd. We dachten alles recht te zetten in de tweede helft, maar net dan scoren ze meteen tegen."

"Om van drie uppercuts terug te komen, dat is mentaal heel moeilijk. Gent haalde het tempo uit de wedstrijd met allerlei trucjes. Dat is hun goed recht, maar het is dan moeilijk om weer tempo te maken", stelde Mignolet.

Na de nederlaag tegen Dortmund opnieuw een opdoffer voor Club. "Het is heel zuur dat we geen punten paken. We proberen altijd te winnen, dus dit is een ontgoocheling. Als we wat efficiënter waren geweest en scoorden, was het andere geweest. We moeten dit accepteren."