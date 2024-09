"Helaas geen bier over me": Gent-spits Max Dean provoceert in Brugge, Vrancken spelt hem de les

Max Dean zette KAA Gent op weg naar de zege in en tegen Club Brugge. De Engelsman viel echter ook nog op een andere manier op, iets waar zijn coach niet helemaal tevreden mee was.

In de eerste helft was het overleven voor KAA Gent tegen Club Brugge. Na 40 minuten konden de Buffalo's eens snel tegenaanvallen, Max Dean deed het perfect en knalde de eerste bal tussen de palen van Gent binnen.

De Engelse spits vierde dat voor de spionkop van Club Brugge en waande zich even bokser Conor McGregor met een billionaire strut, een soort uitdagende wandel. "Ik vind het cool wat McGregor doet. Ik denk daar niet over na. Ik doe gewoon wat in me opkomt."

Het Brugse publiek kon het niet appreciëren en bekogelde Dean meer bekertjes bier. "De supporters van Club Brugge hebben het recht om kwaad te zijn." Hij kan dus ook incasseren. "Maar helaas kreeg ik kreeg geen bier over me", stelde Dean.

Vrancken niet blij met gele kaart Dean

Het was niet de enige provocatie van Dean. Tijdens zijn wissel nam de Engelsman nog de tijd om de meegereisde supporters te groeten. Scheidsrechter Laforge gaf Dean geel, zijn eerste van het seizoen.

Coach Wouter Vrancken was niet echt opgezet met die gele kaart. "Dat moet hij laten. We hebben al niet veel spitsen. In de drukke periode die er nu aankomt, wil je geen spits missen door een schorsing.