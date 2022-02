Gent pakt revanche in Jan Breydel en wint met 1-2 van Club (dat met 9 eindigt), Union opnieuw winnaar van het weekend

Club Brugge heeft in eigen huis niet kunnen winnen van AA Gent. Enkele dagen na de bekeroverwinning in Gent, toonde de Buffalo's zich ditmaal de sterkste. Op het einde ontspoorde de wedstrijd nog even en kreeg Club Brugge twee rode kaarten.

Schreuder koos ervoor om Noa Lang na zijn coronabesmetting nog op de bank te houden. Buchanan kwam van de interlandperiode wel meteen in de basis. Ook Odoi stond in de basis bij Club terwijl Hendry op de bank moest plaatsnemen. Bij AA Gent stonden Depoitre en Tissoudali opnieuw diep terwijl Roef in doel kwam voor Bolat.

Veel sfeer in Brugge voor deze tweede Slag om Vlaanderen in enkele dagen tijd. Op het veld vertaalde zich dat echter niet in kansen. Vooral de enkels van De Ketelaere kregen het te verduren. Op twee minuten tijd kregen Samoise en De Sart een geel karton nadat ze ruimschoots te laat kwamen met hun interventie op de Brugse youngster.

Even over het halfuur was Club dan toch een periode beter dan de bezoekers maar net dan toonde AA Gent zich gevaarlijk. Tissoudali liet Hjulsager de overlap maken in de 16, speelde de Deen aan en die werkte het leer aan de eerste paal voorbij Mignolet.

Club-trainer Schreuder besloot in te grijpen door Skov Olsen en Adamyan te brengen bij de rust voor Vormer en Dost waardoor Odoi centraal op het middenveld moest spelen. In de eerste 5 minuten van de tweede helft kon het echter al snel 0-2 staan maar Gent kon het balverlies van Club niet afstraffen.

© photonews

De thuisploeg ging verder in de tweede helft wel op zoek naar de gelijkmaker, met onder meer ook de inbreng van Noa Lang. Maar het moest blijven opletten voor de tegenaanval van Gent. Zo stak Depoitre zijn spitsbroeder Tissoudali diep en der Marokkaan twijfelde niet oog in oog met Mignolet om de 0-2 in doel te schuiven.

De vlam zat even in de pan in Jan Breydel maar ging er ook even snel opnieuw terug uit. Ei zo na werd het zelfs 1-3 maar Tissoudali kon de bal net niet binnen houden. Er kwam een VAR-interventie maar omdat zij ook niet konden zien of de bal buiten was, volgden ze de beslissing van de arbitrage en werd het doelpunt afgekeurd.

Helemaal op het einde ontspoorde de wedstrijd nog volledig toen Balanta op twee minuten tijd twee keer geel kreeg. In diezelfde fase zei Noa Lang iets tegen Laforge, wat hem prompt een rechtstreekse rode kaart opleverde. Zo is de nasmaak van deze nederlaag nog wat bitterder voor Club Brugge.

Ze zien zo Union 12 punten uitlopen in het klassement terwijl AA Gent weer helemaal meedoet in de strijd voor de Champions Play Offs.