Ook Antwerp gaat voor de bijl! Undav bezorgt uitgekookt Union verdiende driepunter in intense topper

't Sprookje gaat gewoon verder. Een uitgekookt Union zette Antwerp op tien punten achterstand. Vlak na de koffie bracht Undav Union verdiend op voorsprong. Antwerp zette alles op alles, maar stuitte op een splijtende en fatale tegenstoot. Vanzeir schotelde Undav nummer 20 voor: 0-2, boeken toe.

Union dreigt meteen

"Goed spelen doen we wel als de zon schijnt", zei Brian Priske na de driepunter in Kortrijk. Dat voorspelde niet veel goeds voor een zaterdagavondwedstrijd begin februari. Het was dan ook Union dat meteen gevaarlijk kwam opzetten. Undav trapte voorlangs, Lazare zag zijn knal geblockt worden. Op de daaropvolgende hoekschop knalde Undav op de paal. Allemaal in het openingskwartier.

Na het offensief van Union was doelgevaar erg schaars, maar dat maakte deze intense topper er niet minder interessant op. Er werd gebikkeld voor elke morzel grond. Bij Antwerp gingen De Laet en Nainggolan voorop in de strijd, bij Union flirtte Van der Heyden al vroeg met een tweede gele kaart.

Met de rust in zicht was het toch weer Union dat kwam dreigen: Vanzeir legde puik af voor Teuma, die rakelings naast knalde. Brian Priske hield topschutter Frey op de bank. Miyoshi, voor het eerst sinds 3 oktober nog eens aan de aftrap in de competitie, had het moeilijk. Verder dan een schot uit de tweede lijn van Verstraete kwam de Great Old niet in het eerste bedrijf.

Engels valt uit, Union profiteert

Stevige domper meteen na de pauze voor Antwerp: Engels, bezig aan een ijzersterke partij, greep naar de hamstrings en moest naar de kant. Union profiteerde meteen. François, die de geblesseerde Lapoussin verving, bracht het leer voor. Lazare liet slim lopen, Undav reageerde sneller dan de koud ingevallen Almeida: 0-1, Union in een zetel. Nummer negentien voor de Duitser.

De reactie van Antwerp kwam er via Nainggolan, wiens venijnige schuiver net naast doel verdween. Op het uur gooide Priske zijn topschutter in de strijd. Antwerp probeerde de rug te rechten en kreeg daarbij onverwachte hulp van Kandouss. De bonkige verdediger van Union trapte de bal pardoes in de voeten van Miyoshi, maar de Japanner knalde wild over. De tijd begon stilaan te dringen voor de Great Old.

Priske gooide in het slotkwartier Eggestein en Gerkens in de strijd, maar bij de eerste counter van Union mochten de boeken dicht. Vanzeir liep Almeida in de vernieling. De Limburger bediende zijn maatje voorin, die de bal maar voor het inleggen had: 0-2, Undav kreeg het aan de stok met het gefrustreerde thuispubliek. In de slotfase liet de Duitser van Union tot twee keer toe zijn hattrick liggen. Een voetnoot in alweer een ijzersterke collectieve prestatie van de Brusselaars.

Een matuur Union trok de zege eenvoudig over de streep. Mazzu en co. puurden uit het gevreesde vierluik liefst tien op twaalf. De promovendus zet de Great Old op tien punten in het klassement. Akkoord, de punten worden gehalveerd in de play-offs, maar...