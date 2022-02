Referee Departement wijst Van Driessche en VAR terecht: "Union verdiende strafschop tegen Antwerp"

Union maakte afgelopen zaterdag indruk op de Bosuil. De Brusselaars toonde zich in alle facetten de meerdere van Antwerp. Undav zorgde met twee doelpunten voor de 0-2-eindstand, maar de score had nog hoger kunnen oplopen.

Zo was er vlak voor het uur een discutabele fase. Dante Vanzeir ging achter een lange bal aan en was daarbij veel sneller dan Dorian Dessoleil. De verdediger van Antwerp trok ostentatief aan het shirt van de spits van Union, die niet kon schieten.

Ref Bram Van Driessche liet betijen, waarna ook het VAR-team oordeelde dat er geen overtreding gemaakt werd.

Het Referee Departement laat maandag weten een strafschop de enige correcte beslissing was in deze fase. "Het Professional Refereeing Department verwacht bij deze situatie een VAR-interventie en een strafschop voor Union omdat het vasthouden en het trekken aan het shirt van de Union-aanvaller “clear and obvious” is en omdat het de Union-aanvaller ook uit balans brengt", klinkt het.