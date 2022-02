Dante Vanzeir verrast door aanpak Antwerp en kritiek op Union: "Als wij op deze manier efficiënt zijn: so be it"

"Hun twee spitsen waren ongelooflijk", gaf Brian Priske toe na afloop van de nederlaag in de topper tegen Union. Deniz Undav was de gevierde man met twee doelpunten, maar ook Dante Vanzeir was andermaal van goudwaarde voor de koploper, met als orgelpunt de fraaie loopactie en assist bij de 0-2.

"Ik denk dat onze overwinning meer dan verdiend is. Bij momenten legden we veel beter voetbal op de mat en we kregen de beste kansen. Zij kozen heel vaak voor de lange bal. Vreemd, want ze hebben meer dan genoeg kwaliteit om ook voetballend het verschil te kunnen maken", vertelt Dante Vanzeir.

Een smet op de knappe zege was het incident tussen Undav en de Antwerp-aanhang. Wie wie eerst provoceerde, is niet duidelijk. Feit is wel dat het gooien van projectielen onder geen beding goed te praten is. "Tja, da's tegenwoordig het voetbal he... Schandalig, maar het hoort er helaas een beetje bij", aldus Vanzeir. Of wij uitgedaagd hebben? Wij vierden gewoon ons doelpunt. Misschien hadden de fans beter naar hun eigen spelers gemikt, want wij deden gewoon onze job. Ach, dat zijn de emoties, zeker in Antwerp zijn de fans erg passioneel", kon Vanzeir het akkefietje relativeren.

Met de knappe resultaten wordt vanuit de buitenwereld de lat alsmaar hoger gelegd voor Union. Zo ontstond er de voorbije weken wat kritiek over de manier van voetballen van de promovendus. Dante Vanzeir: "We spelen al heel het seizoen op deze manier, hoor. Zeker tegen topploegen moet je de lijnen kort houden en weinig ruimte weggeven. Bovendien weten we dat we op de tegenaanval heel gevaarlijk kunnen zijn. Het gaat om efficiëntie. Als dat lukt door met een goed blok te spelen en snel te counteren: so be it. Misschien willen ze ons wat extra druk opleggen, maar er is geen sprake van druk bij ons. Zij moeten, wij niet."