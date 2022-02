Tien punten voorsprong, maar Union blijft verstoppertje spelen: "Eerst maar zien dat we in POI geraken"

En of Union de zege op bezoek bij Antwerp verdiende. De Unionisten maakten indruk: ze gaven nagenoeg niets weg en voetbalden zelf een vijftal loepzuivere kansen bijeen. "We moeten ontzettend fier zijn", zei Felice Mazzu na afloop.

"We kregen in de eerste helft enkele mooie kansen, we moesten eigenlijk altijd met een voorsprong gaan rustes. Er wordt ons wel eens verweten dat we niet sexy voetballen. Wel: de tweede helft was minder sexy, maar we hadden wel meer controle én we hebben onze momenten gepakt. We gaven nauwelijks iets weg, Moris moest maar twee reddingen doen. Kortom, het was een verdiende zege", aldus Felice Mazzu.

Met nog acht wedstrijden te gaan telt Union tien punten voorsprong op Antwerp. Anderlecht, nummer vijf in de rangschikking, volgt al op achttien punten. "Of we onze titelambities durven uitspreken? Luister, wij hebben één doel: ons kwalificeren voor POI. Eens we in de play-offs zitten, is het volgende doel om zoveel mogelijk plezier uit die topmatchen te halen. Vergeet niet dat deze ploeg uit tweede klasse komt, zij zijn dit niet gewend. We mogen zeker geen stappen overslaan."

"Ik moet toegeven dat ik toch wat voor decompressie vrees na deze tien op twaalf tegen de topploegen. Ik zal er tijdens de week op hameren dat we nederig moeten blijven", besluit de Italo-Belg, die met Union 26 punten puurde uit de laatste tien competitiewedstrijden. In de laatste zes wedstrijden incasseerde Union amper één doelpunt, een strafschop van Paul Onuachu.