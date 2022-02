🎥 Deniz Undav beslist topper... en krijgt het aan de stok met Antwerp-fans: "Aanstekers en wodka-flesjes naar mijn hoofd"

Ronduit indrukwekkend, de manier waarop Union quasi de volledige match controleerde. Uiteindelijk was Deniz Undav andermaal de gevierde man bij Union. De Duitser scoorde twee keer op de Bosuil en zit intussen aan twintig goals. "Niet slecht, want mijn doel was veertien", lachte hij na afloop.

Nochtans leek het niet de avond van de Duitser te zullen worden. In het openingskwartier wrong Undav twee grote mogelijkheden de nek om. "Ik had altijd moeten scoren in de eerste helft. Ik heb me tijdens de rust dan ook geëxcuseerd bij mijn ploegmaats. Ik heb hen gezegd dat de volgende wel zou hangen."

En de Gouden Stier hield woord. Eerst reageerde hij sneller dan Almeida, een kwartier voor tijd was hij het eindstation van een splijtende tegenaanval. "Leuk, ik had voor de start van het seizoen veertien competitiegoals vooropgesteld, nu zit ik al aan twintig. Niet slecht he? Ik had er vandaag zeker drie kunnen en moeten maken, maar ik ga niet klagen", vertelde de Union-spits.

De voorbije weken werden er wat vragen gesteld bij het vormpeil van Undav. Tot voor vanavond scoorde hij 'slechts' twee keer in acht competitiewedstrijden. In de wedstrijden tegen Racing Genk, Club Brugge en Anderlecht kon Undav niet zijn stempel drukken. "Klopt. Achteraf bekeken heb ik mezelf teveel druk opgelegd. Ik wilde te graag tonen tegen de grote ploegen dat ik een goeie voetballer ben. Vandaag dacht ik: f*ck it! En het heeft geloond."

Opvallend: na de 0-2 kreeg Undav het aan de stok met de thuisaanhang. Undav ging ostentatief juichen voor de tribunes. Een actie die maar matig gesmaakt kon worden door de gefrustreerde Antwerp-fans. "Tja, je weet dat het hier een warm publiek is. Van mij mogen ze gooien, geen probleem. Wat ik naar mijn oren kreeg? Ik zag aanstekers en wodka-flesjes passeren. Buiten een schram op mijn hoofd is er niets aan de hand", aldus Deniz Undav.

Veel actie op den bosuil, zowel op als naast het veld #ANTUSG pic.twitter.com/wH4hERSbQF — Don Simon (@simonvherzele) February 5, 2022