Charleroi hoeft niet diep te gaan om met 2-0 te winnen tegen 10 Seraing-spelers

Charleroi heeft de openingswedstrijd van de 26e speeldag met 2-0 gewonnen bij Seraing. De Zebra's trekken zo met vertrouwen naar Club Brugge volgende week.

Charleroi kreeg tegen Seraing de uitgelezen mogelijkheid om over Anderlecht naar de top 4 te springen en zo virtueel in de Champions Play Offs te komen. Seraing had onderin dan weer elk punt nodig in de strijd tegen degradatie.

En het waren ook de bezoekers die het beste aan de wedstrijd begonnen. Mikautadze kreeg de beste kans in het openingskwartier maar de Georgische spits raakte eerst niet voorbij verdediger Ozornwafor en daarna stond doelman Kamara pal.

Maar bij Charleroi kan het gevaar vanuit het niets komen zoals bij een stille moordenaar. Seraing had het lastig met de overlappende wingbacks en de tweede keer dat Van Cleemput oprukte langs de rechterflank was het prijs. Hij kreeg de bal fraai aangespeeld door Zaroury en werkte het openingsdoelpunt tegen de netten.

© photonews

Nog voor rust schoot Seraing zich in de eigen voet want Boulenger, die eerder al geel had gekregen, trok Bayo onderuit. Penalty en rood oordeelde scheidsrechter Boterberg. De VAR floot hem terug en uiteindelijk werd het een vrije trap, maar wel een tweede gele kaart voor Boulenger.

© photonews

Seraing liet zich echter op het einde van de eerste helft en bij aanvang van de tweede niet doen en liet zich niet achteruit duwen door het nummerieke overwicht van Charleroi, al leverde het niet veel kansen op.

Al liet dat nummerieke overwicht zich wel voelen naarmate de wedstrijd vorderde. Charleroi zocht rond de 16 goed de ruimte aan de rand van de 16 terwijl Seraing in het laatste wedstrijdkwart echt wel koos om te wachten op een opportuniteit.

© photonews

In het laatste kwart nam Seraing nog even het balbezig over maar zonder echt gevaarlijk te zijn. Charleroi kon daardoor wat meer afwachten en opnieuw zo dodelijk zijn als bij de 1-0. Ditmaal was het de pas ingevallen Daan Heymans die de bal van aan de rand van de 16 precies in doel werkte.

Charleroi kan zo met een 6 op 6 een belangrijk tweeluik aanvat tegen Club Brugge en Union. Seraing moet dan weer op zoek naar punten tegen Antwerp en in Gent.