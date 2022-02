STVV dient Kortrijk nieuwe thuisnederlaag toe en geeft zichzelf ademruimte na tumultueuze week

KV Kortrijk kon zich met een overwinning opnieuw (even) in de top-8 nestelen, STVV kon de kloof met De Kerels verkleinen tot drie punten. Kon dat voor hoogspanning zorgen in het Guldensporenstadion?

Beide ploegen hadden de voorbije week heel wat door te spoelen. De thuisploeg speelde in de midweek een inhaalwedstrijd tegen Antwerp met nauwelijks fitte spelers. Nu kon Belhocine wel wat mensen recupereren, zoals Sainsbury en Mbayo. Ilic was dan weer ziek, Radovanovic viel uit tijdens de opwarming.

Snelle opening STVV

Bij de bezoekers brak vorige week ei zo na een volksopstand uit, want de fans waren niet tevreden en het kwam tot een confrontatie met Junior Pius. Schmidt was er wel opnieuw bij na interlandverplichtingen, ook Teixeira en Koita stonden tussen de lijnen.

Die laatste deed in het openingskwartier al meteen van zich spreken, door een leuke voorzet van Brüls overhoeks staalhard binnen te trappen: 0-1 en de Kanaries al heel vroeg op rozen in het Guldensporenstadion.

Nog voor de pauze zaten de bezoekers helemaal op rozen. De Kerels morsten met hun kansen via Mbayo en Badamosi, aan de overkant ging de bal op de stip na een fout van Watanabe op landgenoot Hara. Brüls vanop de stip, 0-2 bij de koffie.

Efficiëntie

Kortrijk probeerde dus wel, maar zette zijn dominantie (78% balbezit voor de pauze) niet om in al te veel doelkansen, naast het gebrek aan efficiëntie. Het ontbrak De Kerels aan begeestering en een goede choreografie om écht te kunnen wervelen of dansen op het veld.

© photonews

© photonews

STVV van zijn kant voelde zich in een overigens best wel bitse partij met veel strijd ook niet geneigd om zelf het tempo de hoogte in te jagen. Na de pauze kwam Kortrijk gretiger uit de kleedkamers en dat leverde uiteindelijk ook op.

Comeback? Neen

Badamosi werd goed aangespeld en kwam met een dito voorzet, Kadri kon er van heel dichtbij 1-2 van maken. Even later maakte Badamosi zelf de gelijkmaker, maar hij zag zijn goal afgekeurd vanwege een fout op doelman Schmidt.

© photonews

© photonews

Koita was de bedrijvigste bezoeker, maar hij zag een heerlijke schicht tegen de lat uit elkaar spatten: geen 1-3. Het zorgde er wel voor dat het tot in de slotminuten spannend bleef, want Kortrijk zette druk om toch maar de gelijkmaker op het bord te zetten.

STVV liet zich ei zo na nog de kaas van het brood stelen, maar Badamosi zag verschillende kopkansen net niet resulteren in een gelijkmaker. Vijf minuten voor tijd deed Hayashi alsnog de boeken dicht met de 1-3. In de stand doet Kortrijk een slechte zaak met oog op de top-8, STVV speelt zich in veiligheid en komt tot op drie punten.