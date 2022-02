STVV met nog geen 30% balbezit naar drie belangrijke punten: "Op zo'n veld is dat het belangrijkste"

STVV speelde geen wereldpartij op bezoek bij KV Kortrijk, maar toonde zich wel efficiënt en pakte de drie punten mee naar huis.

In de eerste helft had STVV amper 22% balbezit, na de pauze vijzelde het dat maar nauwelijks op. "Hoeveel balbezit we hadden? Dat weet ik niet", aldus Dimitri Lavalée na de 1-3 in de catacomben van het Guldensporenstadion.

"Uiteindelijk is dat ook niet belangrijk. De punten en de efficiëntie zijn het belangrijkste. We wisten wat we moesten doen en hebben ons plan goed uitgevoerd."

Drie punten belangrijkste

Een gevoel dat ook leefde bij Aboubakary Koita: "De drie punten pakken was het belangrijkste. Daarvoor was het belangrijk om snel te kunnen scoren."

"Het veld lag er zeker niet goed bij, dus dan kom je beter snel op voorsprong. Ik ben blij dat ik op die manier mijn steentje kon bijdragen.