Belangrijke goalgetter is MOTM: "Heb buskruit in de benen" en "Natuurlijk speel ik liever wat hoger"

Met een belangrijk doelpunt en heel wat defensief werk kroonde Aboubakary Koita zich tot man van de match in #KVKSTV. "Natuurlijk speel ik liever wat hoger op het veld, maar ..."

Koita heeft de weg naar doel ondertussen gevonden bij STVV. Tegen KV Kortrijk maakte hij een heerlijk doelpunt, een andere knal ging tegen de lat.

"De bal paste perfect, het was een beetje alles of niets. Ik ben niet de grootste, maar ik heb wel buskruit in de benen", aldus de goalgetter van dienst.

Hard werken

En dat op een toch ietwat verdedigende positie aan de zijkant van het veld: "Ik ben heel laag begonnen en dan is het moeilijk, want ik moest de voorzetten er proberen uit te halen. In de tweede helft lukte dat wat beter. Er kwam wat meer ruimte, er was wat meer mogelijkheid om te voetballen in plaats van de lange bal te hanteren."

"Uiteraard blijf ik een flankspeler en zou ik liever wat hoger spelen, maar ik speel nu al zes maand op die positie. Het is hard werken, zowel verdedigend als aanvallend, maar ik pas me aan waar de coach me nodig heeft. Ik leer er veel uit."