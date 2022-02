Luctor et emergo voor STVV na turbulente week? "Hopelijk nu terug rust" vs "Was geen groot thema"

STVV heeft een moeilijke week achter de rug, maar wist de rug te rechten tegen KV Kortrijk en met 1-3 te winnen. Of de turbulentie zijn belang had in die match?

"We hebben een turbulente week gehad, dat klopt", aldus een eerlijke Aboubakary Koita in zijn analyse na de winst op Kortrijk. "Hopelijk kan de rust nu weerkeren. We zijn elkaar als groep blijven steunen. Op zo’n momenten moet je er zijn voor elkaar, je fouten toegeven en verder gaan." Geen groot thema Coach Hollerbach reageerde ook op de zaak: "Een moeilijke week? Het was geen groot thema voor ons. Ik denk niet dat het de spelers extra gemotiveerd heeft of wat dan ook." "We hebben gesproken, de fans ook. We moeten als kleine vereniging samenblijven en dicht bij elkaar staan. Soms maak je in het leven eens ruzie en daarna drink je er samen eentje en is alles voorbij. Nu willen we ook eens een thuiszege pakken voor onze fans."