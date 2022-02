Comeback van Beerschot komt deze keer te laat: zwakke start in Mechelen brengt hekkensluiter dichter bij 1B

Het dreigt echt wel een ticketje 1B te worden voor Beerschot. De manier waarop het in Mechelen aan de partij begon, geeft niet de indruk van een ploeg die zich gaat redden. Nadat KVM met tien viel drong Beerschot wel nog aan, maar de comeback van de bezoekers kwam te laat.

Zonder zelf geweldig aan de partij te moeten beginnen, had de thuisploeg er al vrij snel twee in het mandje gelegd. Schoofs zonderde Storm - voor het eerst sinds hij Covid opliep terug in de basis - af en die weet tegenwoordig het doel wel staan. Bij een voorzet van Shved stond Cuypers dan weer moederziel alleen. Dat moet je de spits van KVM echt niet geven: de 2-0 binnenkoppen was o zo eenvoudig.

© photonews

Vanaf het openingsdoelpunt liet een zieltogend Beerschot zich naar de slachtbank leidden. Torrente had genoeg gezien en voerde nog voor het halfuur een dubbele wissel door. Zijn eerste twee invallers stonden amper op het veld of Storm schoot de 3-0 in de rechterbenedenhoek. Match gespeeld na net geen halfuur, tenminste, daar leek het op.

© photonews

De vraag was vervolgens vooral: vonden ze het bij KV Mechelen wel mooi zo of gingen ze nog op zoek naar meer doelpunten? Biebauw tikte een plaatsbal van Shved tegen de lat. Vanlerberghe deed de netten wel trillen met een rake knal. Bij dat schot stond zijn ploegmaat Souza in buitenspelpositie. Hinderde de middenvelder het zicht van Biebauw? Boucaut oordeel van wel bij het consulteren van de beelden en keurde de treffer af.

Uitsluiting Storm

Mechelen was na de pauze bezig om de match rustig uit te spelen, tot Storm zich liet betrappen op een niet al te slim moment: nadat de linkerflankspeler de bal te ver van de voet liet springen, ging hij stevig door op Sanusi. Boucaut gaf de doelpuntenmaker rechtstreeks rood. KV viel niet enkel met tien, het zag Beerschot ook meteen tegenscoren. Avenatti trapte tegen de paal, via Coucke ging het leer alsnog in doel.

Kon dit dan toch nog een kantelmoment zijn? Ja, echt wel, want Rigo trof nog de paal en Sanusi schoot zelfs de 3-2 nog voorbij Coucke. Op de vorige speeldag haalde Beerschot een achterstand op om nog een punt te pakken, deze keer lukte dat net niet. Zo is 1B toch weer dichterbij voor Beerschot, KV Mechelen doet een goede zaak in de strijd om play-off 2.

© photonews