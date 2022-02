Twee doelpunten gemaakt en rode kaart gepakt in #KVMBEE, dan ben je wel de 'man van de match'

Over de 'man van de match' in KV Mechelen - Beerschot kon niet gediscussieerd worden. Daar waren verschillende redenen voor. Nikola Storm had met twee doelpunten een groot aandeel in de Mechelse zege. Tegelijkertijd was hij ook de man die het voor zijn ploeg nog moeilijk maakte.

Oog in oog met de bezoekende doelman scoorde Nikola Storm een eerste keer na amper tien minuten. Met het halfuur in zicht pakte de man die ook al matchwinnaar was vorige week in Luik uit met een prima schot in de rechterbenedenhoek. Op het uur volgde dan de fase die hem voor een heel andere reden 'man van de match' maakte: stevig inkomen op Sanusi, met een rechtstreekse rode kaart tot gevolg.

"Hij was teleurgesteld toen ik hem vlak na de match zag", vertelde Rob Schoofs over ploegmaat Nikola Storm. "Het is jammer, ik denk dat het zijn eerste rode kaart is. Het is een aanvallende speler die een fractie van een seconde te laat is. Dat is het vooral, een ongelukkige actie van een aanvaller die net te laat komt. Er is helemaal geen intentie om een fout te maken. Dit zijn dingen die gebeuren in het voetbal, dat weet iedereen."

© photonews

Het is vooral hopen voor KV Mechelen dat er geen al te streng oordeel volgt van het Bondsparket, "Het is jammer voor hem. Hopelijk moet hij geen lange schorsing uitzitten. Dat zou het ergste zijn. Als ik kijk naar rode kaarten bij andere ploegen in andere recente matchen, zie ik ze er soms van af komen zonder schorsing. Ik verwacht dan ook dat Storm ook geen heel lange schorsing gaat krijgen."

Ondanks de tegendoelpunten die na de uitsluiting van Storm volgden, haalde KV Mechelen het van Beerschot met 3-2. Het lijdt geen twijfel dat hij enorm belangrijk is voor zijn ploeg. "Hij zit al heel het seizoen in een geweldige vorm. Hij scoort goals, hiij is heel gevaarlijk, geeft assists aan ploegmaats. Ook nu maakte hij opnieuw mooie doelpunten. Hij haalt ongelooflijke cijfers. Spijtig hoe het deze keer voor hem is geëindigd."