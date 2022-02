Onbaatzuchtigheid zet KV Mechelen op weg naar play-off 2: "Opnieuw goed bezig, nog niet te ver vooruit kijken"

Na een 6 op 6 ligt KV Mechelen steeds meer op schema om play-off 2 te halen. De onbaatzuchtigheid bij het aanvallend compartiment valt op en levert nu ook een klein beetje marge op. KV telt vier punten meer dan nummers 8 en 9, met minstens nog één match te goed ten opzichte van de meeste teams.

Volgens Rob Schoofs is het cruciaal dat zeker in het offensieve gedeelte alle spelers mekaar iets gunnen. Het is niet dat één iemand bezig is met een topschutterstitel of wat dan ook, het ploegbelang gaat voor. "Iedereen vooraan geeft assist aan iedereen. Dat zit wel goed. Iedereen wilt dat we winnen en dat we mooi voetbal brengen."

Na de zege tegen Beerschot begint het er voor play-off 2 echt goed uit te zien. "We wisten op voorhand dat we een goede zaak konden doen, gezien de uitslagen van zaterdag. Volgende week thuis tegen KVO is ook een belangrijke wedstrijd, we moeten dan ook eigenlijk de overwinning pakken. Aan de stand zie je dat we opnieuw goed bezig zijn, na ook al een felbevochte match tegen Standard. Alles valt terug naar de positieve kant."

Groeien naar beste vorm

Er volgen uiteraard nog wel wat wedstrijden, Hugo Cuypers blijft dan ook voorzichtig. "Elke wedstrijd vangen we aan met dezelfde ambitie, dezelfde principes. Als onze concurrenten punten laten liggen, is het aan ons om het te doen op het veld. Het heeft geen zin om te ver vooruit te kijken en week na week de blik op die rangschikking te richten. We moeten blijven groeien naar onze beste vorm, we zien dan wel waar we terechtkomen."