Heeft Beerschot nog de vechtlust om zich te redden? "Zolang die kans er is er voor gaan, voor club en supporters"

Het blijft er voor Beerschot heel slecht uitzien met het oog op een eventuele redding. Vechtlust zal alleszins aan de dag gelegd moeten worden en het is de vraag of de rode lantaarn die voldoende heeft. Wat dat betreft zijn er tegenstrijdige signalen.

Enerzijds kwam Beerschot tegen Zulte Waregem van 1-3 terug naar 3-3 en bij KV Mechelen van 3-0 naar 3-2. De manier waarop het in Mechelen aan de wedstrijd begon, was dan weer beneden alle peil. Lag dat dan weer aan een gebrek aan strijdlust?

"Door de manier waarop Mechelen ons vast zette, met een hoge intensiteit, vonden we niet meteen de oplossingen. We zijn op die momenten overklast. Dat was een uppercut zoals we er dit seizoen al veel gekregen hebben", is de analyse van doelman Wouter Biebauw. "De hoofden gaan dan naar beneden, maar we zijn profs, we moeten daarmee om kunnen gaan", stelt Ryan Sanusi.

De knop omdraaien

Wel blijven de Beerschot-spelers volgens Biebauw mekaar helpen om over teleurstellingen heen te geraken. "We proberen elkaar op te peppen. We moeten nu weer de knop omdraaien en dat hebben we al heel vaak moeten doen. We gaan dat moeten blijven doen. De ervaren jongens proberen mee die kar te trekken. Sowieso gaan we alles geven tot de laatste wedstrijd."

Sanusi is over het onderwerp van strijdvaardigheid ook heel duidelijk. "Of er genoeg vechtlust is of niet, we moeten die gewoon blijven opbrengen. Zolang die kans er is, moeten we er blijven voor gaan, voor de club en de supporters. Elke week moeten we vol voor de overwinning gaan. Ik geloof dat het zeker nog in ons zit. Het wordt wel steeds moeilijker, maar dat is geen excuus, moeilijk gaat ook."