KV Mechelen groeit opnieuw naar beste fysieke niveau: "Je ziet dat coronabesmetting veel impact kan hebben"

KV Mechelen oogt klaar voor de laatste rechte lijn in de reguliere competitie. Ook op fysiek gebied, terwijl daar de voorbije weken toch nog echt wel stappen in gezet moesten worden. Dat had dan vooral met het coronavirus te maken.

Toen KV Mechelen aan het eind van 2021 met een pak blessures opgezadeld zat, was het kwestie om aan te klampen, in de hoop om in 2022 er weer met een volledig fitte kern tegenaan te kunnen. Dan kwam echter die corona-uitbraak die evenzeer de ploeg met een fitheidprobleem opzadelde.

In de eerste wedstrijd na de jaarwisseling tegen Anderlecht was dat nog duidelijk merkbaar. Een week later op het veld van Standard verbeterde het wel in de loop van de wedstrijd en tijdens het treffen met Beerschot leek het probleem helemaal van de baan.

Paar weken geduurd

Is KV Mechelen nu helemaal verlost van de naweeën van corona? "Ik denkk het wel, maar het heeft wel een paar weken geduurd. Voor mezelf was dat zo, voor Nikola Storm, voor Kerim Mrabti. Het is niet zomaar iets, corona oplopen. Vaak wordt geschreven over een speler dat hij een coronabesmetting heeft, alsof het niets is. Je ziet dat een coronabesmetting veel impact kan hebben en je er ziek van kan zijn."

Als het nu allemaal achter de rug is, moet KV in principe wel in staat zijn om de competitie sterk te eindigen. "Fysiek zit het nu weer goed, waardoor we ook voetballend hopelijk ons niveau kunnen halen de komende weken", besluit Schoofs.