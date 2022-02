Analist heeft opvallende mening: "Holzhauser was beter vertrokken en ze hadden Sebaoui alle kansen moeten geven"

Afgelopen weekend werd Raphael Holzhauser weer voortijdig vervangen door Javier Torrente. De Oostenrijker is een schim van wat hij vorig seizoen was. Analist Patrick Goots heeft daar ook een duidelijke mening over: "Hij was beter vertrokken."

Er was even sprake dat Holzhauser tijdens de winter nog mocht vertrekken. "Hij had dat misschien beter gedaan", aldus Goots in GvA. "Als er tenminste al een bod zou geweest zijn. Beter voor hem én Beerschot. Voor hem omdat hij nog maar een schim is van wat hij vorig seizoen was. Zijn statistieken zijn bedroevend, zijn voorzetten en corners ook." "Ook voor de club is verandering welkom. Beerschot moet zich nu écht beginnen richten op volgend seizoen, om zo snel mogelijk terug te komen. De voorbereiding op 1B start nu. En dan zou ik voluit de kaart van de jeugd beginnen trekken, aangevuld met spelers die willen blijven én vechten. Jongens zoals Sebaoui alle kansen geven. Zodat ze ritme kunnen opdoen op een hoger niveau."