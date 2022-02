Coaches over KVM - Beerschot: Vrancken acht strijd om play-off 2 nog lang niet beslist, Torrente neemt schuld op zich

Wouter Vrancken en KV Mechelen deden een goede zaak voor play-off 2, Javier Torrento en Beerschot daarentegen leden een zure nederlaag. Elke verliespartij is er één te veel, in de situatie waarin Beerschot in zit. Zeker in de aanvangsfase kwam de hekkensluiter er ook niet aan te pas.

Vrancken zag zijn ploeg 3-0 uitlopen, maar ook met een man minder nog twee tegentreffers incasseren. "In het algemeen was onze organisatie, alleen zijn er twee fases die je met meer concentratie en betere coaching had kunnen vermijden. In het begin van de tweede helft waren er fases waarbij we meer klinisch moeten zijn en dat vierde doelpunt hadden moeten maken."

Vrancken bekijkt het hele plaatje

Welk gevoel blijft nu over? "Het is wrang om die tegendoelpunten te slikken. Je moet wel het hele plaatje bekijken. Tot de rode kaart spelen we een heel goede wedstrijd, zowel defensief als offensief. Dat is het belangrijkste. Met de rangschikking moeten we niet te veel bezig zijn. Het is leuker om hoger te staan in plaats van lager, maar veel ploegen vechten nog voor de top acht. Het is verre van beslist."

KV deed ook een goede zaak: het heeft nu vier punten meer dan de nummer 8 in de stand. "Met de rangschikking moeten we niet te veel bezig zijn. Het is leuker om hoger te staan in plaats van lager, maar er zijn nog heel veel ploegen aan het vechten voor de top acht. Het is verre van beslist." Bij momenten maakte KV wel indruk. "Mechelen heeft ons vanaf minuut 1 onder druk gezet met intense pressie", zag ook Torrente.

© photonews

"Als de aansluitingstreffer iets vroeger valt, kan je misschien nog iets rapen, maar nu stranden we op 3-2", ging de Argentijn verder. Opvallend is ook dat de coach van Beerschot voor het halfuur al een dubbele wissel deed. "Je plant een wedstrijd, je traint er in functie van en na twintig minuten valt alles in duigen. Dan moet je iets anders brengen en dat is wat we geprobeerd hebben."

Wat is het mentale effect daarvan? "Ik weet dat spelers niet graag snel gewisseld worden, dat dit iets is dat hard aankomt. Ik wil ook de schuld op mij nemen. Het is mijn verantwoordelijkheid om de aanpak voor een wedstrijd te bepalen. Het is ook wel mijn taak en plicht om tijdens de wedstrijd naar oplossingen te zoeken."

Torrente uit openlijk geen kritiek op spelers

Lag de zwakke start van Beerschot aan een gebrek aan inzet? "Ik heb niet de gewoonte om in de media commentaar te geven op gedrag van spelers. Als er een gebrek aan inzet is of dergelijke, zal ik dat persoonlijk met de spelers opnemen. Ik begrijp wel dat journalisten die vragen moeten stellen. Als ik over eventuele fouten spreek, wil ik enkel over fouten spreken die zelf gemaakt heb. Ik zal nooit publiekelijk spelers aanvallen."