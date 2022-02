Eigen doelpunt Govea aanzet voor logische zege Racing Genk, dat top acht binnenkomt

Genk boekte een logische zege tegen een behoudend Zulte Waregem, dat duidelijk voor een punt naar Limburg was afgezakt. Iets voorbij het halfuur gleed de wederoptredende Govea de bal in eigen doel. Meteen na de koffie besliste Thorstvedt de match met een droge knal in de benedenhoek.

Bernd Storck kondigde wijzigingen aan in zijn elftal en hield woord. Geen spoor in de basis van vaste waarden Bongonda, Ito of Arteaga. Racing Genk voetbalde geduldig, maar net iets te traag om een wel erg behoudend Zulte Waregem uit verband te spelen.

Het gevaar kwam niet toevallig via Onuachu. Op het kwartier knalde hij voorbij Bossut, maar Vergoote had een lichte duwfout gezien van de Nigeriaan. En het zat de Gouden Schoen niet mee. Eerst kopte hij een prima indraaiende hoekschop van Oyen tegen de paal, nauwelijks een minuut later mikte hij rakelings naast.

Zulte Waregem riep het onheil op zichzelf af en kreeg na 36 minuten wat al een tijdje in de kille lucht hing. Een gretige Oyen infiltreerde en bracht het leer hard en laag voor doel. De onfortuinlijke Govea wilde ontzetten, maar gleed de bal voorbij een kansloze Bossut. Uitgerekend de gerehabiliteerde Mexicaan, die voor het eerst sinds 1 augustus nog eens in actie kwam bij Essevee.

Meteen na de koffie mocht Bossut opnieuw de bal uit het net vissen. Thorstvedt kreeg op de rand van de zestien zeeën van tijd. De Noor zocht en vond de benedenhoek, 2-0. Erg matig verdedigd bij Essevee.

Na de geruststellende 2-0 haalde Genk de voet van het gaspedaal, Zulte Waregem probeerde via de ingevallen Dion De Neve dan toch op zoek te gaan naar de aansluitingstreffer. Echt overtuigend was het allemaal evenwel niet. Bernd Storck liet Ito, Bongonda en -voor het eerst- Ouattara opdraven, maar het vuur was toen al een tijdje uit de wedstrijd verdwenen. Pas in minuut 82 moest Vandevoordt voor het eerst in actie komen, op een knal van Fadera. Ook Gano liet na er nog een spannende slotfase van te maken.

Genk deed wat het moest doen en klopt opnieuw aan bij de top acht. Het kwam tegen Zulte Waregem geen seconde in de problemen. Woensdag wacht alweer de volgende opdracht voor Storck en co: een uitmatch bij OHL.