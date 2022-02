Zinho Gano gaat kansloos ten onder bij ex-club: "Niet hier dat we de punten moeten halen"

Met ex-Genkies Gano, Seck en Hubert in de rangen ging Zulte Waregem zondagavond kansloos onderuit in de Cegeka Arena. Omar Govea hielp de Limburgers een handje, vroeg in de tweede helft mocht Thorstvedt de hoek uitkiezen.

Zulte Waregem was duidelijk voor een punt afgezakt naar Genk. Essevee koos voor een dubbele afweergordel, voorin voerde Gano een ongelijke strijd met Lucumi en Cuesta. "Pff, het was een moeilijke avond", vertelde Zinho Gano na afloop voor de micro van Eleven Sports. "Anderzijds is het toch jammer, want we stonden echt goed in organisatie. Zonde van dat eigen doelpunt. Al is het niet hier dat we onze punten moeten komen halen."

De voormalige speler van Racing Genk speelde een anonieme partij tegen zijn ex-werkgever. Diep in de tweede helft wrong de Essevee-spits een grote mogelijkheid de nek om, waardoor er geen spannende slotfase kwam. Essevee onderging de wet van de sterkste in Genk en blijft achter met twee op twaalf.

"We hebben ervoor gevochten… maar woensdag wordt erg belangrijk (inhaalwedstrijd tegen KV Oostende, red.). Dan zullen we alle steun van onze fans nodig hebben." Met een zege woensdag kan Zulte Waregem over Eupen en KV Oostende naar plaats veertien in de stand springen.