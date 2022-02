Timmy Simons moest meerdere erkennen in Racing Genk: "Niet voldoende om aanspraak te maken op een punt"

Zulte Waregem kon niet stunten op bezoek bij Racing Genk. Een eigen doelpunt van de wederoptredende Govea brak de ban, Thorstvedt legde de wedstrijd vroeg in de tweede helft in een beslissende plooi.

Timmy Simons was na afloop nuchter en eerlijk in zijn analyse. "We wisten dat Genk veel balbezit kon gaan hebben, en dat is wat er gebeurd is in de eerste helft. Dat moesten we accepteren en we hebben zeer hard moeten knokken om in de wedstrijd te blijven, weliswaar zonder al te veel weg te geven."

"Met die 1-0 op het scorebord maakte ik mijn jongens tijdens de rust duidelijk dat er misschien wel iets te rapen viel voor ons. Na twee minuten incasseer je dan dat vermijdbare doelpunt, want er was te weinig druk op de bal bij ons. Daarna hebben we meer risico in ons spel gaan leggen en hoger druk gaan zetten."

Zulte Waregem stak de neus aan het venster, maar was niet bij machte om er nog een wedstrijd van te maken. "Genk maakte een paar foutjes in de opbouw, maar daar hebben we te weinig van kunnen profiteren. Als die kans van Gano erin zou gaan, maak je misschien nog kans op meer. Maar helaas is dat niet gebeurd. Al bij al was het vanavond niet voldoende om aanspraak te maken op een punt", besluit Timmy Simons.