Racing Genk begint aan helse weken met eenvoudige zege: "De hele match controle gehad"

Wervelend was het niet, maar op de zege van Racing Genk viel niets af te dingen. De Limburgers staan voor enkele erg drukke weken. De logische en verdiende driepunter tegen een matig Essevee was dan ook welkom.

Voor de micro van Eleven Sports toonde Bernd Storck zich na afloop een gelukkig man. "Een gemakkelijke wedstrijd was het niet, maar mijn team heeft het goed gedaan. We hebben de wedstrijd goed gecontroleerd en mooie doelpunten gemaakt."

"Er komen veel wedstrijden aan, dus het is belangrijk dat we match per match bekijken. We hebben de drie punten beet, dat was het belangrijkste. Nu verleggen we de focus meteen naar de volgende wedstrijd (komende woensdag op het veld van OHL, red.)."

Zulte Waregem was zondagavond niet bij machte om Genk aan het wankelen te brengen. Na de 2-0 van Thorstvedt vroeg in de tweede helft verwaterde het spelpeil compleet. "Toch ben ik tevreden over de manier waarop we gespeeld hebben. Ik vond dat we goed gebruik hebben gemaakt van de ruimtes. Al vond ik dat we in het laatste halfuur onze organisatie wat uit het oog verloren, dat blijft toch een werkpunt voor ons", besluit de Duitse coach van Racing Gen.