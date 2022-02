Onwaarschijnlijke afloop op Sclessin: de VAR ontzegt Standard winninggoal in extra tijd

Na hun nederlagen van vorige week, was het de vraag wie zich zou herpakken: Standard of Cercle? Geen van beiden zal echt tevreden zijn, want de punten op Sclessin werden gedeeld. Nochtans leek Sissako de held van Standard te worden, de VAR keurde echter zijn late goal af.

Het was een wedstrijdbegin in mineur, met Vanhoutte die na vijf minuten na een tussenkomst van Bokadi groggy was. Het jeugdproduct van Cercle moest meteen gewisseld worden en met een draagberrie worden weggedragen. Nadien kon de focus wel echt naar het voetbal, al was dat niet altijd sprankelend. Dat lag in eerste instantie vooral aan de thuisploeg.

© photonews

Cercle was wel het team dat met een hoge pressing de tegenstander in verlegenheid kon brengen en het meest dreigend oogde. De gevaarlijkste fase was nog een enorme versnelling van Matondo bij een tegenaanval. Bodart tikte de knal van de Welshe smaakmaker van Cercle over. Standard leek zich toch met 0-0 naar de rust te slepen, tot Hotić een schitterende vrijschop in de rechterbovenhoek trapte.

© photonews

Het doelpunt had het vertrouwen bij de Bosniër duidelijk deugd gedaan. Kort na de hervatting was Hotić ook ondernemend: het schot dat binnen het kader was, werd prima verwerkt door Bodart. De 0-2 hing in de lucht, in de plaats daarvan werd het echter 1-1. Cafaro kopte tot bij de vrijlopende Raskin, die de gelijkmaker maar voor het binnenduwen had.

De wijziging van de score zorgde wel voor een ander spelbeeld. Bij Cercle waren ze toch enigszins aangeslagen. Met kruispasses de ruimte zoeken op de flanken was het duidelijke plan van de Rouches. Nadat Utkus een tweede geel pakte, kopte Sissako in extra tijd raak op een vrije trap van Carcela. Desondanks eindigde het op een anticlimax voor de thuisploeg: de VAR stelde buitenspel vast en keurde het doelpunt af.

© photonews