"Nemen ze dat op met VHS-cassettes?" en "Dit maakt het voetbal kapot": de VAR krijgt er opnieuw van langs ...

Er was na de match tussen Standard en Cercle Brugge vooral veel te doen over de VAR. In de slotminuut keurde die de 2-1 van de Rouches af vanwege (vermeend) buitenspel.

Het was héél erg nipt. En de beelden gaven geen uitsluitsel, als u het ons vraagt. Maandag kunnen we ons weer verwachten aan een gekke uitleg van het Referee Department.

Neemt de VAR hun wedstrijden op op VHS? Wat een heerlijk duidelijk beeld weer 😅 #stacer pic.twitter.com/MrZAARGJOn — Tim Verhaert (@TimVerhaert) February 5, 2022

Maar steeds meer is het toch echt niet meer de VAR gebruiken waarvoor ze moet gebruikt worden, als u het ons vraagt.

Bovendien waren de beelden die we in beeld zagen achteraf ook nog eens bijzonder onduidelijk. Ook op dat gebied is er nog werk, iets dat ook door de fans op de sociale media wordt aangeduid.

Lothar D'hondt heeft goede ogen in dat busje... Toch onmogelijk om daar een met zekerheid correcte beslissing te nemen #stacer — Renzo Roose (@RenzoRoose) February 5, 2022

Links: een penalty in de Beker van België. Rechts: buitenspel in de Jupiler Pro League. Het is verloren moeite om nog te geloven in de correctheid en rechtvaardigheid van de Belgische arbitrage... #STACER pic.twitter.com/7F2m6dAAqX — Niels Cornet (@N_C99) February 5, 2022