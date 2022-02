Standard dient klacht in na afgekeurde goal tegen Cercle Brugge

Standard stond bij de rust nog 0-1 achter, maar knokte zich terug in de partij. Het leek er zelfs op dat ze nog de drie punten gingen binnenhalen, maar de VAR besliste daar anders over. Standard gaat nu klacht indienen lieten ze weten via hun kanalen.

In de absolute slotfase van de partij kregen de Rouches nog een vrije trap. Mehdi Carcela schilderde die stilstaande fase op het hoofd van Sissako, waarop een Luiks feestje losbarstte. Maar die vreugde was van korte duur. Nadat de videoref de fase minutenlang had bestudeerd, besloot men in Tubeke om de treffer alsnog af te keuren. Sissako zou immers buitenspel hebben gestaan op het moment dat de assist verzonden werd.



"Standard betreurt de beslissing van de VAR om het winnende doelpunt van Moussa Sissako helemaal op het einde van de wedstrijd af te keuren voor een buitenspelval die totaal niet te zien is met het blote oog", opent Standard hun bericht op hun kanalen. "Als voetballiefhebbers het recht hebben om de misverstanden te betreuren die het gevolg kunnen zijn van het misbruik van dergelijke technologische middelen die erop gericht zijn de geest van het spel geleidelijk te veranderen en het natuurlijke karakter van het voetbal weg te nemen, dan zou de exploitatie ervan op zijn minst onberispelijk moeten zijn. In deze situatie was dit niet het geval. Verre van zelfs", benadrukt de club. Om de eerder door de scheidsrechter en zijn assistent gevalideerde beslissing te kunnen nemen om dit doelpunt te annuleren, moest de VAR op chirurgische wijze een dubbele 3D-lijn trekken op het precieze moment dat de Standard-speler de bal raakte tijdens een vrije trap." "Zonder echter precies te weten wanneer de referentielijn van de laatste verdediger van Cercle Brugge werd getrokken die tot buitenspel leidde, is het duidelijk dat deze op zijn minst foutief is getrokken", sloot Standard hun betoog af.