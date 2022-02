Referee Departement geeft Standard gelijk: "Lijnen door menselijke fout verkeerd geplaatst"

Standard voelde zich afgelopen weekend bekocht, nadat de late winning goal van Sissako in het duel tegen Cercle Brugge werd afgekeurd. Na minuten zoeken had het VAR-team enkele millimeters buitenspel geconstateerd van de verdediger van de Rouches.

Op zijn zachtst gezegd een discutabele beslissing, want zelfs na het trekken van de lijnen was het niet uit te maken of Sissako wel degelijk buitenspel vond. In dat geval zou de VAR dus de beslissing van de assistent-scheidsrechter moeten volgen. Die hield initieel zijn vlag naar beneden. Daags na het incident kwam het Referee Departement.

Zij sloegen mea culpa en gaven toe dat een menselijke fout aan de basis lag van de verkeerde beslissing. Standard werd een geldig doelpunt ontnomen en zag zo twee kostbare punten door de neus geboord.

Lees hier het statement van het Referee Departement:

Bij het analyseren van deze fase heeft de VAR gebruik gemaakt van een ingezoomd beeld om de buitenspelsituatie te beoordelen. Dit beeld werd niet getoond tijdens de wedstrijd, maar de beelden waarop de beslissing was gebaseerd toonden aan dat de twee lijnen elkaar niet raakten en dat de Standard-speler zich in een strafbare buitenspelpositie bevond.

Het Professional Refereeing Department heeft deze situatie grondig geanalyseerd en kwam tot de bevinding dat de referentiepunten die de positie van de buitenspellijn bepalen, door een menselijke fout verkeerd waren geplaatst. Vandaag heeft het Professional Refereeing Department deze lijn opnieuw berekend en getekend op hetzelfde beeld dat tijdens de wedstrijd werd gebruikt en heeft vastgesteld dat de twee lijnen elkaar raken.

In dit geval bepaalt het protocol dat de beslissing op het veld moet worden gevolgd en dat dit doelpunt had moeten worden toegekend.