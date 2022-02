Luka Elsner gefrustreerd: "Een gevoel van totaal onbegrip, we voelen ons onrecht aangedaan!"

Standard speelde op de 26ste speeldag van de Jupiler Pro League 1-1 gelijk tegen Cercle. Luka Elsner kon maar moeilijk met die uitslag leven en dat had alles te maken met het door de VAR afgekeurde doelpunt van Sissako, wat de winnende treffer zou geweest zijn.

Uiteraard ging het na afloop van die wedstrijd al snel over die fase. "Ik wil wel over het spel praten, maar ik ben woest door dat afgekeurde doelpunt. Ik begrijp die beslissing niet. Wie van voetbal houdt, kan dat niet begrijpen. Op welke criteria baseren ze zich? Welke argumenten gat de VAR geven?"

Het stilstaand beeld dat over die fase werd vrijgegeven, zorgde alleen maar voor meer verwarring. "Als de twee lijnen mekaar raken, blijf je bij de beslissing van de assistent-scheidsrechter, die zijn vlag niet omhoog heeft gestoken. Er overvalt ons een gevoel van totaal onbegrip, we voelen ons onrecht aangedaan."

Cercle heeft de beste pressing uit 1A

Toch nog even de wedstrijd op zich aankaarten: op basis van het geleverde spel verdiende Standard zeker niet meer dan één punt. "Cercle heeft de beste pressing in 1A en legde zijn wil op in een voor ons slechte eerste helft. Onze tegenstander liet ons niet voetballen en zette druk op elke bal. Je moet dan de tweede ballen en de duels winnen."

We zijn een ploeg aan het bouwen met nieuwe titularissen

Van de positieve dingen die Standard toonde tegen KV Mechelen, ondanks de nederlaag in die wedstrijd, bleef nu niet veel meer over. Het blijft wisselvallig. "We zijn een ploeg aan het opbouwen met enkele nieuwe titularissen. We hebben ook een heel jonge verdediging. De nieuwkomers zijn niet allemaal al fysiek klaar. Selim Amallah maakte bovendien zijn terugkeer na een maand afwezigheid."

Luka Elsner geeft aan wat voor hem belangrijk is en blijft ook in dit rollercoaster van een seizoen ambities koesteren met Standard. "Ik wil progressie zien. Ik ben ervan overtuigd dat we na de reguliere competitie in de top acht zullen zitten."