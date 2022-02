Ex-ref begrijpt Standard: "Met dit soort interventies verziekt de VAR het voetbal"

Bij Standard dienden ze klacht in nadat hun winnende treffer tegen Cercle Brugge werd afgekeurd. Het ging om millimeters en ex-ref Serge Gumienny gaat akkoord met hun beslissing. "Dit is niet waarom de VAR in het leven werd geroepen."

"Voor mij staan de betrokken spelers gelijk op de buitenspellijn en gelijk betekent geen buitenspel. Natuurlijk, als je het onder een vergrootglas op de millimeter gaat bekijken, kan je misschien nog wel ergens buitenspel vinden. De vraag is of het voetbal op zulke beslissingen zit te wachten. De vraag stellen, is ze beantwoorden", klinkt het in HBvL.

Gumienny haalt ook de strafschop van Anderlecht aan in de bekermatch tegen Eupen. "Voor zulke beslissingen hebben we de VAR toch niet in het leven geroepen? De taak van de videoref bestaat eruit de grote fouten van de scheidsrechter recht te zetten. Zoals een strafschop die gefloten werd voor een schwalbe, een duidelijke rode kaart die niet gegeven werd, enzovoort. Maar met deze interventies verziekt hij het voetbal.”