Anderlecht krijgt zege al in openingsminuten cadeau van Eupen, Zirkzee schittert met technische hoogstandjes én inzet

Anderlecht staat zowaar op drie punten van Club Brugge en op vijf van Antwerp. Het springt weer over Charleroi na een moeiteloze zege tegen Eupen, dat het hen donderdag nog moeilijk maakte. Maar deze keer gaven de Panda's iets te veel cadeautjes weg.

"Een mirakel met onze reserven", noemde Stef Peeters het donderdag nog. Zondag leek het al heel wat meer op de typeploeg bij Eupen, maar daar was niet veel van te zien. Na 7 minuten stond het immers al 2-0 na geklungel waarbij die eerste Powerpoint van het Overlegcomité in het niet bij viel. Met name Jonathan Heris - die er in de beker niet bij was - kende niet zijn beste match.

Cadeautjesdag

Drie minuten ver en hij liet zich de bal afsnoepen door Zirkzee, die zowaar uit zijn eigen zestien vertrok en 80 meter verder de 1-0 scoorde. 'Pas mal' die sprint. Kompany zal het graag zien. Even daarna bracht Heris zijn collega Gnaka in de problemen en ook die gaf een desastreuze terugspeelbal op zijn keeper. Kouamé deze keer en 2-0.

© photonews

't Was cadeautjesdag in het Lotto Park, want ook Debast - voor de eerste keer in de basis - gaf nogal knullig een doelpunt weg door Ashimeru aan te spelen die een man in de rug had. Peeters ging ermee aan de haal en Prevljak scoorde. Maar nog was het niet gedaan, want na een povere tussenkomst van Heris scoorde Zirkzee zowaar met een omhaal. Klasse!

Ashimeru

Maar hoe is het mogelijk dat dit Eupen donderdag Anderlecht in gevaar bracht? Paars-wit had nog een karrenvracht kansen via Kouamé en Zirkzee, maar kende genade. Het had evengoed 6-1 bij de rust kunnen zijn. Kan het zijn dat de inbreng van Ashimeru daar iets mee te zien had. 'Magic Majeed' wordt hij wel eens smalend genoemd, maar de Ghanees zet wel meer druk naar voor en voetbalt - in vergelijking met Olsson - veel verticaler. Hij speelde gewoon een goeie match.

En ook de terugkeer van Murillo heeft zijn impact natuurlijk. Die neemt de hele flank zonder enig probleem voor zijn rekening en is een constante aanvallende dreiging. Maar 't was toch de match van Joshua Zirkzee. Dat hij niet een assist of twee achter zijn naam kreeg, was de schuld van zijn spitsbroeder. Die liet een paar wenkende kansen liggen.

Maar hoe technisch begaafd is de Nederlander... Het leer doet wat hij wil. Een fantastische controle over de bal heeft hij, al laat hij het nog niet elke match zien. Bij Bayern wrijven ze zich in de handen, want als ze hem deze zomer verkopen, zal het ook voor meer dan 10 miljoen zijn gezien zijn statistieken, capaciteiten en leeftijd. En da's - net zoals met Nmecha - de verdienste van Anderlecht.

Ja, er was ook die tweede helft natuurlijk, maar die was grotendeels een maat voor niets. Al moest Magallan nog twee keer de gelijkmaker voorkomen met een ultieme tussenkomst. Maar Anderlecht had zelf ook genoeg doelrijpe mogelijkheden, maar het was wacxhten tot Benito Raman de 4-1 tegen de netten kopte. Iedereen blij bij Anderlecht. Al durven we wedden dat Kompany gaat zeggen dat er meer gescoord had moeten worden...