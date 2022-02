Als je zo'n matchbegin ziet, word je gek als coach van Eupen: "Ik zag minder dan 50 procent van wat het moet zijn"

Veel dramatischer kan een wedstrijd niet beginnen voor een coach. Twee weggeefdoelpunten en na zeven minuten zat de match er al op in Anderlecht. Even kon er nog de indruk gewekt worden dat Eupen iets ging terugdoen. Stefan Krämer werd gek aan de zijlijn.

"We waren niet competitief genoeg vandaag", haalde hij berustend de schouders op. "We maakten veel te simpele fouten en dan kunnen we ons niet meten met een goed team zoals Anderlecht. Als we goed georganiseerd zijn zoals donderdag, dan lukt het. Als we zulke fouten maken, kunnen we nooit winnen."

Duidelijke taal en die zullen zijn spelers maandag ook te horen krijgen. "We moeten vinden wat er misliep. Het waren de ervaren spelers die in de fout gingen. Zij speelden al genoeg van die matchen en kunnen niet het excuus van zenuwachtigheid inroepen. Ik zag vandaag minder dan 50 procent van wat het moet zijn."

Een echte uitleg vond hij niet. "Slaperig, moe... Ik weet het niet. Ze hadden nooit een antwoord op de pressing van Anderlecht. En ze wisten nochtans dat die ging komen."