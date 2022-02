Zirkzee, Raman én Kouamé aan het kanon tegen Eupen: "We wisten dat doelpunten niet konden uitblijven"

Na twee competitiewedstrijden zonder doelpunt legde Anderlecht er tegen Eupen vier in het mandje. Zirkzee was de grote man, invaller Raman pikte zijn doelpuntje mee. Tussendoor had Christian Kouamé zijn eerste doelpunt van 2022 tegen de touwen gelegd.

De duidelijke en verdiende 4-1-zege tegen Eupen was meer dan welkom van Anderlecht. "Na drie wedstrijden zonder zege was het van levensbelang om iets te tonen aan onze supporters. Deze overwinning was broodnodig en verdiend", aldus Christian Kouamé.

Al moet gezegd, Anderlecht kreeg wat hulp van de Oostkantonners in de openingsfase. "Ik zou het geen cadeau's noemen, want die worden op dit niveau niet uitgedeeld. Zoals de coach ons vroeg, hebben we hoge druk uitgeoefend. Daardoor speelden zij die ballen kwijt. Het verbaast me overigens niet dat we terug vlot de weg naar doel vonden. Het kon niet zijn dat we dat ineens afgeleerd waren tijdens de winterbreak", aldus een gelukkige Christian Kouamé, die intussen vijf competitiegoals op de teller heeft staan.

Onvermoeibaar

Christian Kouamé heeft overigens niet kunnen genieten van een vakantie. De huurling moest vol aan de bak met Ivoorkust op de Africa Cup. "Nee, ik voel me niet vermoeid. Die verre reizen waren wel lastig, maar ik voel me topfit. Hoe goed het klikt met Zirkzee? Het gaat met de week beter. Ik heb de indruk dat we allebei steeds beter tot ons recht komen."