Na moeilijke maand had Kompany andere prioriteiten dan verdedigen: "Nadruk lag op scoren" en "Dan kan het nog interessant worden"

Anderlecht scoorde in december aan de lopende band, maar na Nieuwjaar konden ze in vijf matchen maar vier keer scoren, waaronder twee strafschoppen in Eupen. Vincent Kompany wou zijn ploeg dus vertrouwen zien opdoen en dat lukte.

Eupen kreeg acht schoten op doel en dat is een beetje atypisch voor dit Anderlecht. "We waren offensief wat minder de laatste tijd en dus lag de nadruk op scoren", legde Kompany uit. "Sinds december staat het verdedigend wel goed, maar vandaag gaven we iets meer kansen weg. Iets te veel en iets te grote kansen zelfs. Maar wij waren offensief toch nog een stuk beter." Anderlecht heeft twee punten voorsprong op Charleroi, maar slechts drie minder dan Club Brugge. Voor Kompany is het dus zowel omhoog als omlaag kijken. "Het heeft geen zin om vandaag gekke dingen te gaan verkondigen. Maar we gaan wel proberen om elke match tot de play-offs te winnen. En dan kan het nog interessant worden."