Zirkzee laat zijn enorm talent nog eens bewonderen: "Beetje rugpijn nu, maar het belangrijkste was dat de bal erin ging"

Onder luid applaus verliet Joshua Zirkzee het veld zondagavond. Het Anderlecht-publiek heeft altijd al graag artiesten gezien, maar bleef daar de voorbije jaren wat van verstoken. De Nederlander heeft echter alles om dé publiekslieveling te worden. Voor de komende maanden alvast...

De kans dat Zirkzee volgend seizoen nog voor Anderlecht speelt, is natuurlijk klein. De fans genieten nu nog van momenten van technische superioriteit die hij bij momenten tentoon spreidt. Of het nu een hakje, een sleepbeweging of een omhaal is... "(lacht) Ik heb deze week op training ook een omhaal gedaan en die werd gestopt", zei hij. "Het was een gevoel toen ik die bal zag om het nog eens te proberen. Het deed wat pijn aan de rug, maar het belangrijkste is dat hij erin ging."

Zijn eerste goal was trouwens een fantastische inspanning die door zijn coach gesmaakt werd. "Het maakte de wedstrijd heel wat makkelijker. We hebben natuurlijk enkele dagen terug tegen hen gespeeld en wisten hoe we het moesten aanpakken. We zijn vandaag ook iets efficiënter geweest."

Met de tegengoal die even voor onrust zorgde, kon hij wel leven. "Dat is het voetbal dat wij spelen. Wij leggen risico in ons spel en proberen altijd de voetballende optie te vinden. Dat gebeuren dit soort foutjes. We werken er wel aan, want we moeten onze keeper ook tevreden houden", sloot hij af met een knipoog.