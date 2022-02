Debast mocht basisdebuut maken en zette zich snel over foutje: "Heel fier, hier had ik naar uitgekeken"

Zeno Debast heeft zijn debuut in de basis mogen maken bij Anderlecht. De 18-jarige verdediger ging wel in de fout bij de 2-1 voor Eupen, maar herstelde zich snel.

"Ik ben zo blij dat ik mijn debuut mocht maken", knikte het jeugdproduct van Anderlecht. "Ik heb hier naar uitgegekeken. Ik wist het pas een vijf uur voor de match, toen de coach me inlichtte, maar ik was heel fier dat ik voor de eigen fans in de basis mocht beginnen."

Het toont karakter dat hij zich niet naar beneden liet halen door dat foutje. "Dat kan gebeuren en moeten we straks nog eens bespreken. Ik moet aan mijn foutjes blijven werken. Maar ik heb snel de knop kunnen omdraaien, dat is belangrijk. En het teamresultaat was het belangrijkste. Een basisdebuut met een 4-1 is niet slecht hé."

Debast kon er dus van genieten. "Tuurlijk ga ik dit vieren, maar wel volgens de regels. Ik ga wel genieten met de familie."