Kompany pikt er het moment uit dat hem heel veel deugd deed: "Dit is alles! Zonder dat gebeurt er niks voor ons!"

Vincent Kompany was best tevreden met de match tegen Eupen. Het was in ieder geval al hemel en aarde verschil met die van donderdag. "Het was niet perfect, maar wel goed", aldus de coach van paars-wit. En hij zag ook dingen die hem heel erg bevielen.

Met name de spurt die Joshua Zirkzee trok bij zijn eerste goal. Hij vertrok van in zijn eigen zestien om Jonathan Heris de bal afhandig te maken en vervolgens 80 meter van zijn beginpunt te scoren. Wij verweten de Nederlander wel eens wat gebrek aan inzet en ook Vincent Kompany was niet altijd tevreden met zijn inspanningen. Maar dit toonde de progressie die Zirkzee maakte sinds begin dit seizoen.

"Fantastisch!", loofde Kompany zijn spits. En dat doet hij niet veel. "Dat is het punt dat ik al heel het seizoen wil maken. Als je kijkt naar onze wedstrijd tegen Standard. We domineerden die match, maar kregen toch het deksel op de neus. Dat kwam omdat we die momenten niet hadden", onderstreepte hij.

Dit is het moderne Anderlecht

"Ik heb het voordien ook al gezegd: team effort, opoffering en discipline! Als we die drie waardes hoog houden, dan hebben we een kans in dit modern voetbal. Vroeger had Zirkzee die spurt niet moeten maken, want toen had iemand het wel met individueel talent opgelost. Dat was vroeger, nu is dit alles! Zonder dat gebeurt er niks voor ons."

Zijn drie spitsen konden scoren en dat is alvast goed voor het moraal. "Ik ben blij, voornamelijk voor hen. Mij maakt het niet uit wie scoort", knipoogde hij.