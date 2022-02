Ashimeru speelt heel sterke match: "Nu ga ik de sociale media-reacties toch eens checken"

Reactie van veel paars-witte fans toen ze de basisplaats van Majeed Ashimeru zagen voor de match tegen Eupen: een ogendraaiende emoticon. Velen hadden liever Kana of Arnstad op zijn plaats gezien, maar de Ghanese middenvelder legde ze allemaal het zwijgen op met zijn prestatie.

Misschien wel zijn beste match sinds hij bij Anderlecht zit... "De supporters kennen de echte Ashimeru nog niet. Ze hebben nog geen grootse dingen van mij kunnen zien. Het was dus belangrijk dat ik me toonde. Ik heb hun steun gevoeld tijdens de match. Ik heb mijn telefoon nog niet bekeken, maar vanavond ga ik de reacties op sociale media toch eens checken", lachte hij. "Het is duidelijk dat ik blij ben met mijn match. Ik had zelfs krampen op het einde."

Ashimeru is stand-in voor Kristoffer Olsson, die de voorbije week wat ziek was. "Dat is zwaar ja om telkens op de bank te moeten zitten. Ik wil spelen natuurlijk. Maar de ploeg komt op de eerste plaats. Ik ben er om te helpen, eender in welke rol. En eerlijk, ik heb me een tijd niet zo goed in mijn vel gevoeld. Nu gaat het veel beter."