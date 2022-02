Cercle komt goed weg met wel een verdiend punt: "Blij met hoe VAR-situatie op einde afliep, we kunnen top 8 halen"

Bij Cercle mochten ze een schietgebedje doen voor de beslissing van de VAR. Om voor de top 8 een goede zaak te doen, was enkel een zege goed genoeg. Het kon nu Sclessin toch verlaten met een mogelijk kostbaar punt nadat de late treffer van Sissako afgekeurd werd.

De verdediger kopte raak in de extra tijd, maar liep randje buitenspel op de vrijschop van Carcela. Na een lange raadpleging oordeelde de VAR dat Sissako te ver stond. "We zijn blij met hoe de VAR-situatie op het einde afliep. Anderzijds speelden we een goede eerste helft en gingen we in het begin van de tweede helft ook door op het elan met enkele kansen. We wilden deze wedstrijd echt winnen", gaf Jesper Daland aan.

Senna Miangue kon absoluut leven met het behaalde resultaat. "Hier een punt pakken, is gewoon mooi. Standard blijft een topclub, die weliswaar nu een mindere periode beleeft. De gelijkmaker gaf Standard vertrouwen. Ik heb gehoord dat het buitenspel echt nipt was. Vorige week werd een doelpunt van ons ook afgekeurd na millimeterwerk."

Veel ploegen in de running voor top 8

Wat betekent dit nu voor de strijd om play-off 2? "Er zijn veel ploegen die kans maken op de top acht", denkt Daland. "We moeten met dezelfde mentaliteit blijven tonen die we de laatste maanden aan de dag leggen. We kunnen de top acht halen, als we het maximale doen."

Miangue wil wat dat betreft niet te veel op de feiten vooruitlopen. "Ik denk dat we met de spelers en stafleden van Cercle match per match moeten bekijken. We moeten niet te snel vooruit kijken", besluit de linksachter die Cercle huurt van Cagliari.