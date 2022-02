Jean-Louis Garcia van Seraing gelooft in zijn spelers: "Ik denk niet dat we vanavond gespeeld hebben als een degradatiekandidaat"

Sporting Charleroi kon gisterenavond met 2-0 winnen van Seraing. De trainer van Seraing, Jean-Louis Garcia, zag positieve punten ondanks de nederlaag.

Seraing-coach Jean-Louis Garcia was na afloop teleurgesteld. Vooral met de rode kaart voor Benjamin Boulenger had hij het moeilijk. Volgens hem was dat een doorslaggevend moment, liet hij verstaan voor de micro van Eleven Sports. "De rode kaart is het keerpunt in de wedstrijd. We waren dominant in het begin van de wedstrijd en Charleroi wist te scoren bij hun eerste actie in onze zestien. Het is moeilijk om te aanvaarden", aldus Garcia. Toch was hij ook tevreden over enkele zaken. "Ik heb de indruk dat we Charleroi aan het twijfelen hebben gebracht en ik denk niet dat we vanavond gespeeld hebben als een degradatiekandidaat", klonk het.