Goalgetters Charleroi kirren van plezier: "Dit doet deugd" en "Goede integratie"

Charleroi heeft op vrijdagavond gewonnen van Seraing en is zo over Anderlecht gesprongen in de stand. Achteraf waren de goalgetters van dienst tevreden mensen.

Jules Van Cleemput is weer helemaal terug in 2022 en toonde zich als een van dé spelers van de wedstrijd, tot een staande ovatie van de fans aan toe. Ideale integratie "We hebben heel goed gespeeld en gedaan wat we moesten doen. Ik heb het achteraan gesloten gehouden en die staande ovatie deed enorm veel plezier. Het was dit seizoen soms niet makkelijk, dus het doet deugd." Daan Heymans scoorde ook, zijn eerste voor de Zebra's: "Een ideale manier om je te integreren in de groep. Ik denk dat ik veel mensen een plezier gedaan heb, mezelf ook."