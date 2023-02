Club Brugge ontvangt KAA Gent om 13:30 in het Jan Breydelstadion voor De Slag om Vlaanderen. Kan Club nog eens een resultaat neerzetten onder Scott Parker of sluipen de Buffalo's de top vier binnen?

De eerste topper van deze Super Sunday is er eentje van groot belang, het verschil tussen beide ploegen is amper één punt. Club zit in een vormdip en kon nog altijd maar één overwinning boeken onder trainer Scott Parker, de supporters zitten stilaan op hun honger en vandaag is de uitgelezen kans om het tij te keren. Gent kan de top vier binnenkomen als het vandaag de drie punten mee naar huis neemt. Ook Standard en Wewterlo loeren om de hoek.

Club mist 2 sleutelspelers

Bij Club ontbreken Olsen en Onyedika. De Deen zou een operatie aan de appendix zijn ondergaan terwijl Onyedika ziek blijkt te zijn. Opnieuw twee aderlatingen voor de landskampioen maar zo krijgen we misschien voor de allereerste keer het trio Rits-Nielsen-Vanaken te zien.

Geen selectie Gent

Tot nu toe gaf Vanhaezebrouck nog geen selectie vrij voor de topper tegen de landskampioen. Gent heeft de Europese wedstrijd van donderdag nog in de benen zitten en zou dus zomaar met enkele verrassingen op het veld komen te staan.