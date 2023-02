Flitsen volstaan voor Racing Genk om met ruime cijfers te winnen van KV Oostende

Racing Genk heeft zich in eigen huis niet laten verrassen door KV Oostende. De competitieleider won met 3-0 van de Kustboys. Trésor scoorde niet maar wist wel twee assists te geven.

De ene zijn dood, is de ander zijn brood. Tolu Arokodare is helemaal niet dood maar moest met een hamstringblessure na 10 minuten wel het veld verlaten tijdens RC Genk-KV Oostende. De ingevallen Samatta greep zijn kans en wist zijn tweede doelpunt van het seizoen te maken, zijn eerste in het eigen stadion.

Vroege voorsprong

Even daarvoor begon Genk als gretigste aan de partij tegen de voorlaatste in de stand. Munoz kon eerst van dichtbij niet afwerken en daarna vond Paintsil de paal. Maar na 10 minuten lukte het Munoz toch om de scoren van dichtbij nadat een corner in de 16 van de bezoekers bleef hangen.

© photonews

Daarna nam KV Oostende de partij toch over en namen ze dapper het voortouw, op zoek naar broodnodige punten. In de 16 liep het echter te vaak spaak waardoor Vandevoordt amper moest ingrijpen.

Dit Genk heeft echter aan één flits genoeg en ging na het doelpunt van Samatta (op de 17e assist van Trésor) met een 2-0 voorsprong de rust in.

Geen eerste voor El Khannouss

Even na de rust wist Genk opnieuw als eerste te scoren, de eerste van Bilal el Khannouss. De Marokkaanse middenvelder zocht meteen Wouter Vrancken op maar kwam even later bedrogen uit toen de VAR het doelpunt afkeurde voor voorafgaand buitenspel.

Vandevoordt behoedt Genk voor spannend slot

De leider liet zich wat in slaap wiegen en Oostende kwam steeds beter in de wedstrijd. Twintig minuten voor tijd had Barac dé kans om het slot nog spannend te maken maar Vandevoordt redde zijn kopbal met een kattensprong.

© photonews

Het was de laatste kans voor de bezoekers om nog spanning in de wedstrijd te brengen want een minuut later stond het 3-0. Trésor combineerde met Samatta om dan vanop de achterlijn de bal voor doel te leggen richting Paintsil die zijn elfde van het seizoen maakte.

© photonews

Over en out voor KV Oostende, dat zeker heeft getoond dat het ins taat is om nog wat punten te sprokkelen de komende speeldag. Het zal nodig zijn aangezien ze virtueel degraderen momenteel.

Bij KRC Genk hebben ze druk weer bij eerste achtervolger Union gelegd dat na het verlies van vorige week richting Westerlo trekt.