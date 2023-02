Westerlo duwt Union in crisis en zet onderweg Club Brugge en AA Gent onder druk

Een hoog tempo, hoge intensiteit, zes doelpunten en twee ploegen die mooi voetbal brachten tot in de laatste minuut. Westerlo-Union was de perfecte formule om je zaterdagavond te vullen.

Een duel tussen twee ploegen die aanvallend voetbal prediken en kiezen voor hoge intensiteit. Dat kon alleen maar goed voetbal opleveren. In de heenwedstrijd werd het nog een 1-1 gelijkspel in Brussel. Twee doelpunten zagen we zaterdagavond al sneller.

Eerste helft

De partij begon zoals verwacht werd. Twee ploegen die duidelijk niet van plan waren om zich niet in te graven en vol voor de drie punten gingen. In het eerste kwartier resulteerde dat in wat halve kansen voor beide ploegen. Westerlo kwam nog het dichtste bij een doelpunt via Vaesen, maar zijn bal belande op het doelhout. Union liet zich zien via Boniface, doch het vizier van de rijzige

Toen was het moment van Westerlo aangebroken. Madsen met een prachtige actie en hij bracht Van Den Keybus perfect in stelling. De jongeling van Westerlo twijfelde niet en schoot het leer voorbij Moris.

Amper een paar minuten later stond de dubbele voorsprong op het bord. Vaesen met een prima actie en hij verschalkte Burgess. In eerste instantie kon Moris nog redding brengen, maar Chadli was goed gevolgd en kon de bal over de doellijn tikken. Zo stond het na amper 20 minuten spelen ineens 2-0 voor Westerlo.

Union was even in schok en kreeg geen voet meer aan de grond. Westerlo domineerde en Union wist even van geen hout pijlen te maken. Het was wachten tot het slot van de eerste helft voor de schok bij Union verwerkt was. Teuma bracht terug vuur in de Brusselaars met een prima vrije trap. Bolat kon de bal in hoekschop werken. Een paar minuten later koos Lazare de rechterflank als zijn speeltuin. Met zijn voorzet verschalkte hij de volledige defensie van Westerlo en de ijzersterke Boniface torende boven zijn verdediger uit. Hij kopte de bal staalhard binnen.

Zo bracht vlak voor rust Union terug spanning in de wedstrijd.

Tweede helft

Het was Union dat het voortouw nam in de tweede helft. De Brusselaars gingen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Ondertussen loerde Westerlo op de counter en koos voor snelle omschakeling. De druk van Union hield aan en dit resulteerde uiteindelijk in de gelijkmaker. Al was dit wel een flipperkast doelpunt. Teuma schoot en via Reynolds vloog de bal tegen het achterhoofd van Boniface richting doel. Bolat was verschalkt en de 2-2 stond op het bord.

Westerlo bleef niet bij de pakken zitten en koos voor de aanval. Het was Lazare van Union die een handje hielp. De winger ging veel te fel door op Van Den Keybus en na een VAR interventie ging de bal op de stip. Maxime De Cuyper liet zien waarom hij één van de revelaties is van het seizoen. De linksback zette zich achter de bal en stiften deze door het midden in doel. Dit was een toonbeeld van enorm veel lef en klasse van de jongeling.

Union had niet de intentie om met een nederlaag te vertrekken in de Antwerpse Kempen. Ze kozen resoluut voor de aanval en brachten Vertessen op het veld. Zo kwam er extra ruimte voor de thuisploeg en deze profiteerden er optimaal van. Vaesen met een prima actie die invaller Dorgeles alleen voor doel zette. Hij twijfelde niet en zette de verlossende 4-2 op het bord.

Met een één op negen verkeert Union toch wel wat in crisissfeer terwijl Westerlo dicht bij de Champions Play-Off komt.