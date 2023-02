Jonas De Roeck wil nog niet dromen, maar moet Westerlo dit niet juist wel beginnen te doen?

Winnen met 4-2 van Union, 6 wedstrijden ongeslagen en op amper één punt van een plek in de Champions Play-Off. Verandert Westerlo in de 'Droomfabriek'?

Wat is dat met promovendi die uitmuntend presteren? Al een aantal jaren is daar een patent op aan het komen. Zie naar Antwerp, Beerschot, maar vooral Union in hun eerste seizoen terug in de Jupiler Pro League. Westerlo mag zich nu in de rijtje scharen. Al is er van grootspraak en dromen nog geen spraken in de 'Stille Kempen'.

"De jongens hebben een zware wedstrijd achter de rug. Op momenten dat ze het moeilijk krijgen, tonen ze enorm veel mentaliteit. Daarom verdienen ze deze zege. Ons doel is het behoud, dat is gelukt, daarna willen we elke week het maximum uit de groep halen", blijft trainer Jonas De Roeck heel bescheiden.