Zulte Waregem toont héél veel veerkracht in absoluut spektakelduel tegen Kortrijk, maar doet geen goede zaak

Alle hens aan dek voor Zulte Waregem en voor KV Kortrijk. En dat in een altijd al zeer pittige derby tussen beide teams. En of het spektakel zou opleveren in de Elindus Arena in Waregem!

Essevee telde vooraf 22 punten, KV Kortrijk had er vier meer. Mbaye Leye moest meer dan ooit puzzelen, want op zijn middenveld kon hij niet rekenen op Vormer, Brüls en Rommens. Ndour en Miroshi kwamen daardoor in de ploeg van Zulte Waregem.

Puzzelen

Bernd Storck van zijn kant hoefde niet te puzzelen, maar koos wel voor een ander aanvalsduo. Avenatti en Regali kregen de voorkeur op Gueye en Messaoudi. De supporters van beide ploegen hadden er zin in, de heenwedstrijd had ook al spektakel gebracht.

En het zou in de terugmatch niet anders zijn, integendeel. Na een eerder matig openingskwartier was de eerste kans van de match meteen voldoende voor de 0-1 via een bedrijvige Kadri, die oog in oog met Bossut niet miste.

De thuisploeg moest daarna gaan komen en deed dat ook, al kwam de 1-1 van Ciranni letterlijk en figuurlijk wat uit de lucht gevallen. De verdediger kon aan de tweede helft een verlengde bal binnenwerken van dichtbij.

Veerkracht

Toch mochten De Kerels met een voorsprong de rust in, want in minuut 44 was er Selemani met een prinsheerlijke vrije trap - Bossut aan de grond genageld. Maar er zou nog veel meer spektakel komen na de koffie.

De eerste kans was meteen raak voor Zulte Waregem, want Ndour kon de 2-2 maken na een warrige fase voor de Kortrijkse doelmond. Halfweg de tweede helft maakte een tot dan erg onzichtbare Avenatti er dan weer 2-3 van, op aangeven van Kadri.

Kortrijk drie keer op voorsprong, Zulte Waregem evenveel keer terug op gelijke hoogte. Na een paar gemiste kansen van Vossen en Gano was het die laatste die met de kop alsnog voor een gelijkspel kon gaan zorgen. Al schiet Essevee daar misschien niet al te veel mee op. De kloof met De Kerels blijft vier punten.