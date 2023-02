🎥 Fe-no-me-naal: is doelpunt van het jaar in de Jupiler Pro League al gemaakt?

We zijn nog maar eind februari. En toch is mogelijk het doelpunt van het jaar 2023 in België al gemaakt.

Zulte Waregem en KV Kortrijk maakten er een heel leuke wedstrijd van, die uiteindelijk eindigde op een 3-3 gelijkspel. Beide teams maakten een aantal prima doelpunten. Collectieve acties, strijd, grinta, ... Aan niks een gebrek uiteindelijk. © photonews Maar vooral de vrije trap van Faïz Selemani vlak voor rust zal iedereen vermoedelijk wel bijblijven. Dat was er namelijk eentje om u tegen te zeggen. Is het doelpunt van het jaar nu al bekend? Er zijn natuurlijk nog tien maanden in 2023, maar hij zat wel héél lekker in het bovenhoekje. 😱 | Faïz 😱 | Faïz Selemani met een inzending voor goal van het jaar! 🥵 #ZWAKVK pic.twitter.com/UoILApnxKd — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 24, 2023