Pijnlijke degradatie ontlopen wordt weer lastiger, maar Mbaye Leye ziet het positieve: "Dat onthoud ik"

Zulte Waregem en KV Kortrijk speelden aan de Gaverbeek 3-3 gelijk. En zo schiet Essevee weinig op in de degradatiestrijd.

Door de 3-3 tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk blijft de kloof tussen beide ploegen vier punten. En dus doet Essevee geen goede zaak.

Toch toonde Zulte Waregem heel veel veerkracht, door tot drie keer toe terug te komen van een achterstand op weg naar de 3-3.

Nog in leven

Het noopte Mbaye Leye toch tot positieve gedachten na de wedstrijd: "Ik moet mijn spelers feliciteren voor de vechtlust die ze hebben laten zien."

"Onze eerste helft was niet goed genoeg, na de pauze hebben we nog wat rechtgezet. We hadden eigenlijk drie punten nodig, maar ik onthou van deze partij dat we nog in leven zijn."