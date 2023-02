Essevee won opnieuw niet tegen rechtstreekse concurrent, Ciranni verbaast met positieve twist

Zulte Waregem stond voor zijn weken van de waarheid met duels tegen drie rechtstreekse concurrenten in de strijd tegen degradatie. Het leverde geen enkele overwinning op.

Een 1-1 gelijkspel thuis tegen Oostende, een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Seraing en nu een 3-3 gelijkspel thuis tegen KV Kortrijk.

De gedroomde 9 op 9 kwam er niet, de gevraagde of gewilde 7 op 9 allerminst. Neen, het bilan oogt zelfs eerder negatief.

3 op 9

De komende zeven wedstrijden zal Essevee tegen sterkere tegenstanders de punten moeten pakken als ze zich dit seizoen nog willen redden.

Alessandro Ciranni scoorde tegen Kortrijk en ziet het positieve: "We hebben drie wedstrijden op rij niet verloren en zijn dus drie matchen ongeslagen. We geloven er nog in, we moeten verder bouwen op het karakter dat we laten zien."