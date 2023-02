Anderlecht verliest twee kostbare punten na own goal, Standard prijst zich gelukkig

Anderlecht kwam vroeg op achterstand, maar dankzij twee goals van Slimani kwamen ze nog voor de rust op voorsprong. In de tweede scoorde Sardella tegen zijn eigen doelman. Het bleef bij een gelijkspel in het Lotto Park.

De Clasico begon ongelukkig voor Anderlecht. Nog voor het kwartier zag Dreyer de bal van zich afbotsen tot bij Noah Ohio en die zette Standard vroeg op voorsprong. Het was wel duidelijk hoe het in elkaar zat: Anderlecht wou de bal, Standard niet. En dat brak die laatsten toch zuur op.

We denken dat Francis Amuzu de lente kan ruiken. Elke keer als er beter weer zit aan te komen, begint de winger te renderen. Of zou het zijn omdat hij met Islam Slimani nu een echte targetspits heeft rondlopen. In ieder geval was Amuzu een ware gesel voor de Luikse defensie.

© photonews

Amuzu uitstekend

Toen hij voor de zoveelste keer zijn run inzette, moest Fossey aan de noodrem gaan hangen en de conclusie was duidelijk: penalty. Slimani aarzelde geen seconde om de bal op te eisen, bond zijn schoenen nog eens goed dicht en scoorde. Niet zijn laatste van de avond, want even later was Amuzu weer weg en de Algerijn moest zijn voorzet er enkel maar inlopen.

Met het vingertje voor de mond legde hij de Luikse spionkop het zwijgen op. Een beetje uitdagen, daar houdt hij wel van. Ook tegen de ref, wat hem meteen ook geel opleverde.

© photonews

De twee leidinggevende Denen van Anderlecht zijn gek van Amuzu en beweren dat er nog zoveel meer potentieel inzit. Hij krijgt dan ook volop vertrouwen en lijkt dat nu ook te gaan belonen. Wie had gedacht dat het enige wat hij nodig had een stevige aanvaller was? Die laatste zin mag u met enig sarcasme besproeid lezen.

Begin tweede helft had Zinckernagel meteen de kans om gelijk te maken, maar liet die liggen. Anderlecht zag nog twee doelpunten afgekeurd voor buitenspel. Standard had wel het geluk aan zijn zijde. Een voorzet werd door Sardella ongelukkig in eigen doel gedevieerd. Even was er nog buitenspeltwijfel, maar die bande Lardot uit.

Anderlecht had misschien meer verdiend, maar kon het niet afmaken. Standard profiteerde van de weinige kansen die het had.